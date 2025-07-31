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Общество 31 июля 2025 08:25

Россияне стали реже покупать квас и мороженое из-за роста цен и погодных условий

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Спрос на квас и мороженое в России заметно снизился. Аналитики Контур.Маркета объясняют это ростом цен и неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным исследования данных 20 млн чеков за период июнь-июль 2024 и 2025 годов, продажи кваса сократились на 29%, а мороженое потеряло 10% покупателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение интереса к этим традиционным летним продуктам связывают с холодной весной и дождливым летом в большинстве регионов страны, а также с подорожанием продукции.

Стоимость кваса выросла на 34%, достигнув 124 рублей за бутылку объемом 1,5 литра. Мороженое подорожало на 8% и теперь в среднем стоит 101 рубль за порцию.

Увеличение цен аналитики объясняют удорожанием сырья – сахара, молока, фруктовых добавок, а также ростом стоимости упаковки и логистики.

#рост цен #мороженое
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