Россияне стали реже давать имена своим автомобилям – с 2012 года доля таких автолюбителей выросла с 53% до 64%. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек.

Чаще всего автовладельцы используют производные от названий марок и моделей: «Ладушка», «Жигулёнок», «Енотик» (от Nissan Note), «Жук», «Джага», «Джеточка», «Каюшка», «Акцентик» и другие. Таких – около 9%.

Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с животным – от волка и кабана до конька и бегемота. У 2% автомобилей «классическое» имя – «ласточка». Еще по 2% респондентов используют обычные женские или мужские имена, клички животных вроде Дружка или Мурзика, а также прозвища героев фильмов и книг.

По 1% называют авто ласково – «девочка», «малышка», «красотка» или придумывают имена по цвету кузова: «вишенка», «черныш», «снежок», «голубчик».

Однако большинство водителей относятся к машине скорее утилитарно.