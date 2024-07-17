Россияне стали на треть чаще баловать домашних питомцев лакомствами

Фото ТС "Пятёрочка"

Аналитики торговой сети «Пятёрочка» выяснили, какие тренды преобладают в категории кормов для домашних животных, а также что чаще всего покупатели сети выбирают для своих любимцев. В июне россияне в среднем приобретали по 5 млн упаковок разнообразного корма для кошек в день, а спрос на лакомства для пушистых друзей увеличился на треть год к году.

Традиция содержать домашних животных очень широко распространена в России. По данным Ipsos и Центра питания и благополучия животных, в 2023 году насчитывалось более 74 млн домашних питомцев, которые проживали в 56% российских семей. Причем традиционно в нашей стране чаще предпочитают заводить кошек.

Согласно данным аналитики торговой сети, спрос на сухой корм для кошек в июне вырос на 4%, на влажный – на 2%, а на небольшие лакомства, которыми принято баловать домашних питомцев – на 33%.

«Большинство владельцев домашних питомцев относятся к ним как к членам семьи, поэтому при покупке продукции внимательно изучают состав, предъявляют требования к качеству и, конечно, учитывают вкусовые предпочтения своих любимцев», – прокомментировала Татьяна Ермолаева, федеральный менеджер СТМ категории «Корма для домашних животных» торговой сети «Пятёрочка».

Для владельцев домашних животных в торговой сети также доступно онлайн-сообщество «Пушистый клуб». Сегодня в нем состоит более 1,4 млн участников, которые чаще всего выбирают в сети сухой и влажный корма для своих питомцев – на эти товары приходится 85% всех покупок членов клуба. Причем частота покупок у тех, кто пользуется предложениями от сети и программы лояльности, примерно на 40% выше, чем у тех, кто не вступил в «Пушистый клуб», но покупает товары в сети.