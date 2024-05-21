Россияне стали меньше «гасить» ипотеку досрочно

За январь-март 2024-го россияне внесли в досрочное погашение ипотеки 397,4 млрд рублей. Это на 21,8% меньше, чем в четвертом квартале октябрь-декабрь 2023 года, следует из отчета Центробанка.

Причем сумма для досрочного погашения по итогам первого квартала этого года стала самой маленькой с третьего квартала 2022 года. В тот период граждане внесли 342 млрд рублей, чтоб быстрее закрыть жилищный кредит, пишет РБК.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова говорит, что гасить ипотеку досрочно потеряло смысл из-за высокой ключевой ставки и хорошими процентами по банковским вкладам. То есть, сейчас ставка ЦБ нацеливает граждан больше на накопление денег, объясняет спикер.

Аналогичной точки зрения придерживается и аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он подчеркнул, что раньше люди гасили ипотеку досрочно, чтоб снизить общую переплату по кредиту. Но теперь депозитные ставки даже превышают ставки по ипотекам. То есть, для граждан положить деньги на вклад просто выгоднее, объяснил эксперт.

Однако Додонов считает, что причиной такого тренда могло стать и отсутствие денег на досрочное погашение ипотеки. Ситуация в экономике пока сложная, а доходы граждан с трудом успевают за инфляцией. То есть, у россиян уменьшается объем свободных средств, которые они могли бы направить на досрочное погашение, рассказал собеседник.