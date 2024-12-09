Россияне стали чаще заниматься благотворительностью

Три четверти россиян (73%) принимали участие в благотворительных акциях в последние 5 лет. Это стало рекордным показателем с 2007 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Уточняется, что каждый четвертый (27%) респондент переводил средства на счета благотворительных организаций. Столько же россиян сообщили, что передавали вещи в детдома, дома престарелых или инвалидов.

Каждый пятый опрошенный (22%) помогал нуждающимся в лечении и раздавал милостыню.

Регулярно благотворительностью занимаются 22% граждан. Более половины (60%) рассказали, что делали это несколько раз, 14% – единожды.

Каждый пятый опрошенный (20%) отметил, что скорее не готов участвовать в благотворительности в ближайшем будущем. Почти половина (46%) из них объяснила такое решение низкой зарплатой, 21% сослался на состояние здоровья, 13% – высокую занятость, 10% – отсутствие доверия, 9% – возраст, 6% – незаинтересованность.