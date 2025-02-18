Россияне стали чаще сдавать экзамен на водительские права с первого раза

Доля автолюбителей, которые с первой попытки сдали экзамен по вождению в городе для получения прав, по итогам 2024 года, увеличилась до 13,8%. В 2023-м этот показатель составлял 12,1%. Об этом пишет «Коммерсант».

За прошлый год россиянам выдано 1,34 млн водительских удостоверений. Самой популярной стала категория B (право управлять легковым автомобилем) – более 1 млн прав. Также жители России активно сдавали на категории C (грузовой автомобиль) – 123 тысячи и А (мотоцикл) – 83,4 тыс.

Кроме того, в 2024 году более чем на четверть выросло число выданных удостоверений на категорию СЕ (грузовой автомобиль с прицепом).