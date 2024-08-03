Россияне стали чаще путешествовать по стране и в топ городов попала Казань

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

В 2024-м около 27% жителей России начали регулярно исследовать родную страну. Это на 11% больше, чем было в 2023 году, пишут «Известия».

Среди популярных у российских туристов городов оказалась и Казань (4 место в топе). В столице РТ отдыхали 5,5% опрошенных. Большинству (88,9%) всё понравилось, особенно расположение гостиниц и удобные номера. Еще 11,1% нейтрально оценили отдых в Казани.

Самым востребованным городом стал Санкт-Петербург. В «Культурной столице» отдохнули 16,7% россиян. В этом мегаполисе местные гостиницы оценили 63,7% респондентов, которым особенно понравилось удачное расположение, высокий уровень комфорта и обслуживания.

Второе место – Сочи, где останавливались 14,1% участников опроса. Там большинству (44,7%) понравилась выбранная гостиница. Особенно часто отмечали расположение и удобства в номерах (есть телевизор, кондиционер, фен и т. д.). При этом 20% россиян смутил предоставленный уровень комфорта.

Третье место в топе заняла Москва. В столице России побывали 12,8% россиян. Почти половине отдыхающих (48,8%) всё понравилось. Еще 40,2% оценили отдых в этом городе нейтрально, а 8,5% сказали, что уровень комфорта мог быть и лучше. Одна из причин недовольств – дороговизна проживания в номерах.

На пятом месте, после Казани, оказался Калининград (3,8%). Положительно оценили отдых в этом городе 78,9% отдыхающих, еще 21,1% поставили нейтральную оценку, но респондентов, которым вообще не понравилось там отдыхать, среди опрошенных не было.

В целом среди участников опроса 40,1% путешествуют по России 2 раза в год, 20,1% россиян выбираются куда-нибудь раз в год, 15,3% — раз в квартал, а 8,4% — каждый месяц. Редко ездят по стране 9,1%, а тех, кто ездит за границу - 5,4%. Причем 1,6% заявили, что вообще не путешествуют.