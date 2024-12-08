Россияне стали чаще покупать леденцы: в лидерах - Chupa Chups

Россияне стали на 10% больше тратить на леденцы на палочке в третьем квартале 2024-го по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно статистике экспертов отрасли, 26% граждан в июле-сентябре купили эту вкусняшку хотя бы один раз за отчетный период.

Больше всего продали Chupa Chups (около 70% от общего объема покупок). Остальные 30% - прочие производители.

Отмечается, что 53% купленных леденцов были приобретены в магазинах у дома, пишет ТАСС.

По словам экспертов, люди стараются чаще баловать себя и детей, поэтому продажи данной сладкой продукции и растут.