Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россияне стали чаще покупать леденцы: в лидерах - Chupa Chups
Россияне стали на 10% больше тратить на леденцы на палочке в третьем квартале 2024-го по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно статистике экспертов отрасли, 26% граждан в июле-сентябре купили эту вкусняшку хотя бы один раз за отчетный период.
Больше всего продали Chupa Chups (около 70% от общего объема покупок). Остальные 30% - прочие производители.
Отмечается, что 53% купленных леденцов были приобретены в магазинах у дома, пишет ТАСС.
По словам экспертов, люди стараются чаще баловать себя и детей, поэтому продажи данной сладкой продукции и растут.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»