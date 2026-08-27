Россияне стали брать меньше кредитов, а бизнес — больше

В июле россияне стали осторожнее брать кредиты, тогда как компании, напротив, заметно нарастили заимствования. Об этом свидетельствуют данные Банка России о денежных агрегатах и кредитовании экономики.

Объем требований банков к населению за месяц вырос всего на 0,5% — после роста на 0,9% в июне. При этом годовой темп прироста увеличился до 6,4% с 5,7% месяцем ранее. В основном прирост обеспечили ипотечные кредиты.

В ЦБ отмечают, что спрос на ипотеку в июле начал охлаждаться после необычно высокой активности в июне. В результате объем требований банков к населению на 1 августа составил 41,3 трлн рублей.

У бизнеса ситуация была противоположной. Требования банков к организациям за июль выросли на 2,1%, до 123,3 трлн рублей. Корпоративные кредиты увеличились сразу на 2,5%, до 102,8 трлн рублей. В годовом выражении рост корпоративного кредитования ускорился до 13,9%.

В целом кредитование экономики в июле выросло на 1,7% — это заметно больше июньских 0,4%. Объем кредита экономике достиг 164,6 трлн рублей, а годовой темп прироста ускорился до 10,6%.

При этом денежная масса в стране продолжила расти, хотя ее годовой рост немного замедлился. Широкая денежная масса М2Х увеличилась за июль на 0,5%, до 148,6 трлн рублей, а за год — на 12,6% против 12,9% в июне.

Еще одна тенденция июля — россияне стали держать больше денег в наличных. Объем наличных денег вырос на 2,9% за месяц, а их доля в рублевой денежной массе достигла 15% — максимума с начала 2025 года.