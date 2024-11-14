Россияне стали больше покупать кальмаров из-за роста доходов и стресса

В России стали больше продавать всех видов моллюсков. Так, по итогам 9 месяцев 2024-го продажи замороженных мидий увеличились на 39% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, замороженных кальмаров – на 11,8%, а охлажденного гребешка – 2500%, пишет РБК со ссылкой на экспертов отрасли.

Как пояснили эксперты исследовательской компании NielsenIQ, моллюски стали популярнее у россиян из-за большого количества полезных веществ в данном продукте.

В свою очередь, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев считает, что высокий спрос на моллюсков обусловлен ростом их добычи в рамках общего допустимого улова. Причем увеличивается как улов у российских «моллюсколовов», так и объем поставок данного продукта из-за рубежа, подчеркивает эксперт.

Еще одну причину популярности моллюсков назвал президент ВАРПЭ Герман Зверев, а именно падение цен на них. По его словам, в этом году беспозвоночные стоят около 4,6 доллара. Это на 17% меньше, чем в 2023-м.

Зверев также добавил, что моллюсками россияне стремятся «заесть стресс». Он пояснил, что россиянам ограничили места для путешествий и другие «радости», поэтому граждане стали чаще радовать себя вкусной едой.

А вот президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев заявил, что россияне стали чаще покупать моллюсков из-за роста доходов. Как подчеркнули в компании NTech, чьи эксперты придерживаются той же точки зрения, россияне, чьи доходы за последнее время увеличились, хотят разнообразить свое меню упомянутыми морскими продуктами.

Defa Group в качестве причины роста спроса на моллюсков назвали подорожание рыбы и креветок. То есть данные источники белка стали более недоступны, поэтому моллюски стали привлекательнее и по цене и набору питательных веществ, объяснили в компании.