Россияне сравнили 2021 год с романами «Голодные игры» и «Тревожные люди»

Российские книголюбы назвали топ-3 книг, с которыми они ассоциируют 2021 год. Победителями были признаны «Тревожные люди» Фредерика Бакмана, «Голодные игры» Сьюзен Коллинз, а также «Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла.

Главными книгами уходящего года читатели считают роман Стивена Кинга «Позже», роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», а также «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа.

Подводя итоги года, авторы опроса — книжные сервисы ЛитРес и MyBook — также выявили лучшие произведения в нон-фикшене. Ими стали «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» Сары Гай Форден, получивший экранизацию с участием Леди Гаги, Аль Пачино, Джареда Лето и других звезд; автобиография актера Мэттью Макконахи «Зеленый свет», а также книга по саморазвитию «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джен Синсеро.

Также читатели признались, что за 2021 год успели прочитать и прослушать книг больше, чем в прошлый и другие годы. 71% отметили, что за неполные 365 дней закончили чтение 10 и более книг, в аудиоформате с таким количеством произведений ознакомились более 37% респондентов.