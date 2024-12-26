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Россияне совершили более 40 поджогов за десять дней в разных регионах РФ по наводке ВСУ
Украинские мошенники совершили более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники за десять дней в разных городах России.
Как сообщили в ТАСС, люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили. Все они становились жертвами телефонных мошенников с Украины.
Поджоги зафиксировали в разных регионах страны, в том числе Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Чаще всего люди поддаются на психологические манипуляции, пытаясь вернуть похищенные деньги. Среди пострадавших много пенсионеров и студентов.
Людям грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений.
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