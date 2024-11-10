Россияне совершили 22,4 млн поездок за пределы страны с начала года: называем топ мест

По итогам января-сентября 2024-го россияне совершили 22,4 млн поездок за пределы страны. Это на 7% больше, чем за тот же период 2023 года. В топ государств у российских путешественников вошли Турция (5,1 млн поездок), Абхазия (4,67 млн) и Казахстан (2,21 млн), следует из данных РБК.

Китай также оказался в этом рейтинге, но лишь на 4 месте. В эту страну россияне совершили 1,36 млн поездок. Следом идут Объединенные Арабские Эмираты (1,35 млн). Также россияне любили ездить в Грузию (1,07 млн), Египет (1,04 млн), Таиланд (890 тыс.), Армению (760 тыс.) и Азербайджан (550 тыс.).

Уточняется, что данные, приведенные ФСБ России, учитывают количество пересечений границ в одном направлении как с туристическими целями, так и рабочими и учебными.

Интересно, что если учитывать только туристические цели, то тогда, согласно статистике, россияне совершили 8,72 млн поездок. Топ стран также в этом случае немного меняется: первое место – Турция (3,68 млн), второе – Объединенные Арабские Эмираты (990 тыс.), третье - Египет (830 тыс.), а следом идут Китай (720 тыс.) и Таиланд (640 тыс.).