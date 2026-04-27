news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 27 апреля 2026 09:34

Россияне смогут записаться в центры медицины долголетия через «Макс»

Читайте нас в
Телеграм

Россияне смогут записаться в центры медицины здорового долголетия через портал «Госуслуги» и платформу «Макс», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Из презентации Голиковой, представленной на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия», следует, что планируется создать возможность записи в центры через указанные сервисы.

Вице-премьер также уточнила, что в планах – внедрить новое программное обеспечение в центры здоровья, продолжить обучение врачей, открывать новые центры и развивать транспортную инфраструктуру.

#долголетие #вице-премьер рф #мессенджер Max
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
