Россияне смогут записаться в центры медицины долголетия через «Макс»

Россияне смогут записаться в центры медицины здорового долголетия через портал «Госуслуги» и платформу «Макс», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Из презентации Голиковой, представленной на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия», следует, что планируется создать возможность записи в центры через указанные сервисы.

Вице-премьер также уточнила, что в планах – внедрить новое программное обеспечение в центры здоровья, продолжить обучение врачей, открывать новые центры и развивать транспортную инфраструктуру.