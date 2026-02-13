Россияне смогут закрывать больничный через МАХ

Фото: © «Татар-информ»

Минздрав России разрешил лечащим врачам использовать национальный мессенджер МАХ, чтобы удаленно закрывать больничные. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова директора Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольги Кобяковой и документы ведомства.

С помощью МАХ врачи смогут проводить онлайн-консультации, чтобы оценить здоровье пациента и, если он уже выздоровел, закрыть больничный. Решение о том, нужно ли прийти на прием лично, принимает врач.

Подобные технологии могут быть полезны и в других ситуациях: при уходе за больным членом семьи, а также карантине или риске вспышки инфекционных болезней.