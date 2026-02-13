Россияне смогут закрывать больничный через МАХ
Минздрав России разрешил лечащим врачам использовать национальный мессенджер МАХ, чтобы удаленно закрывать больничные. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова директора Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольги Кобяковой и документы ведомства.
С помощью МАХ врачи смогут проводить онлайн-консультации, чтобы оценить здоровье пациента и, если он уже выздоровел, закрыть больничный. Решение о том, нужно ли прийти на прием лично, принимает врач.
Подобные технологии могут быть полезны и в других ситуациях: при уходе за больным членом семьи, а также карантине или риске вспышки инфекционных болезней.