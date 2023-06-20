Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россияне смогут узнать стоимость ЖКУ и планы по капремонту дома на едином сайте
В России появится сервис «История жизни дома», благодаря которому граждане смогут узнать о стоимости ЖКУ в своем доме, о планах по его капремонту и уже проведенных работах. Сервис заработает на базе платформы Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), которая до конца этого года будет обновлена Минстроем России.
«На портале можно будет просмотреть информацию о состоянии и ходе эксплуатации дома, в котором проживает гражданин, запланированных и прошедших работах, обращениях жителей дома, об управляющей компании и поставщиках коммунальных услуг — и это в масштабе всей страны», — приводят в телеграм-канале ведомства заявление замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика.
Сервис уже прошел тестирование и готовится к запуску. После обновления на нем появится «Календарь собственника», благодаря которому жильцы, к примеру, смогут узнать о планирующихся общих собраниях и темах, которые будут на них обсуждаться.
Появятся и услуги для управляющих компаний, поставщиков. На ГИС ЖКХ они в том числе смогут проводить работу с должниками.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»