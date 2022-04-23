Россияне смогут узнать обо всех видах соцподдержки на портале «Объясняем.РФ»

Правительственный информпортал «Объясняем.РФ» пополнился новым разделом. Теперь россияне смогут узнать здесь и обо всех видах социальной поддержки, оказываемых в стране. Об этом сообщается в официальном канале портала в Telegram.

Новый раздел называется «Меры поддержки» и описывает сроки, условия для оказания мер поддержки, отсылки к нормативным документам и полезным ресурсам по той или иной соцпомощи. При этом информация будет полезна не только простым людям, но и предпринимателям.