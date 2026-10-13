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Общество 13 октября 2026 09:55

Россияне смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и Венерой в ноябре

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Россияне смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и Венерой в ноябре
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В начале ноября жители России смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером и Венерой невооруженным глазом. Об этом сообщил ТАСС руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

Вечером 2 ноября и в ночь на 3 ноября лунный серп приблизится к Юпитеру – самой яркой планете на ночном небе. Освещенность Луны в этот период составит 38%. По словам Веселкова, в Красноярске угловое расстояние между небесными телами сократится до 39 угловых минут, благодаря чему их можно будет хорошо различить без специальных приборов.

Еще одно сближение ожидается утром 7 ноября. Перед восходом Солнца Луна окажется рядом с Венерой в созвездии Девы. Освещенность лунного серпа составит около 5%, а расстояние между объектами на небесной сфере будет примерно 5 градусов.

«Яркость планеты достигнет -4,5 звездной величины. Угловое расстояние между небесными телами составит около 5 градусов. Оптимальное время для наблюдений – предрассветные часы», – пояснил ученый.

#астрономия #луна
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