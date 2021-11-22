Россияне смогут удаленно оформить выплату пенсионных накоплений

Россияне смогут обращаться за единовременной выплатой пенсионных накоплений через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в ПФР, негосударственный пенсионный фонд или через портал госуслуг. Новый формат упростит и ускорит получение выплаты», — отмечают в пресс-службе кабинета.

На единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право жители страны, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также люди, получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

Кроме того, выплата предоставляется гражданам, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.