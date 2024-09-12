Россияне смогут проводить операции с цифровыми рублями с июля 2025-го у крупных банков

Центробанк России поручил крупнейшим банкам к 1 июля 2025 года дать своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями.

Согласно сообщению, россияне смогут с середины следующего года открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли.

«С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными средствами», — уточняет регулятор.

Остальные банки с универсальной лицензией должны доработать свои системы до 1 июля 2026 года, а прочие кредитные организации — до 1 июля 2027-го.

Еще в России хотят установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий. Компании, чья выручка за год составляет свыше 30 млн рублей, должны будут это делать с 1 июля 2025 года, если более 20 млн рублей — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027-го.

Когда цифровой рубль запустят массово, банки и ТСП смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, можно даже раньше озвученного срока.

Напомним, что оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП.

Цифровой рубль вводят, чтобы расширить возможности платежей и переводов. Все операции с такой валютой граждане смогут проводить бесплатно. Причем человек сам будет решать, какой формой рубля пользоваться. Сейчас операции с цифровым рублем проводятся в пилотном режиме.