Россияне смогут проголосовать за Молодежную столицу страны – 2025

Россияне до 20 декабря могут оставить свой голос в проекте от Росмолодежи, который определит Молодежную столицу России – 2025. Один из городов ПФО - Пермь, попавший в ряды пяти финалистов, претендует на получение этого звания и на поддержку в реализации молодежных проектов, грантовых конкурсах и мероприятиях на федеральном уровне. Итоги голосования подведут 22 декабря 2024 года на ежегодной премии «Время молодых».

Голосование проводится на спецплатформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг. Подчеркнем, что жители не могут голосовать за свой собственный регион. Поддержать город ПФО могут жители других регионов России.

Пермь оказалась в числе пяти финалистов после нескольких этапов отбора. За право участия в финале боролись 17 городов России. Отбор проводился с учетом данных о существующей в городе инфраструктуре для молодежи, реализуемых проектах и программах на территории субъектов, а также информации о поддержке молодежных инициатив.

Кроме того, в рамках конкурса был выпущен специальный выпуск тревел-шоу, в котором ведущая рассказывает о главных точках притяжения молодежи. На территории города Перми съемочная группа посетила Региональный молодежный центр, ПГНИУ, Дом молодежи, Технопарк Morion Digital и набережную Камы.

Победитель конкурса получит право на реализацию значимых проектов экосистемы Росмолодежи, включая федеральные грантовые конкурсы, разработку медиастратегии продвижения и экспертную поддержку для реализации молодежных инициатив.