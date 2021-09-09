Россияне смогут предъявлять свидетельство о регистрации авто в виде QR-кода

Российские автолюбители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД свидетельство о регистрации авто в виде QR-кода на смартфоне. Хранить его можно в приложении «Госуслуги.Авто», информирует Правительство РФ.

«Страшный сон любого автомобилиста скоро уйдет в прошлое. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении „Госуслуги.Авто“ и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение — совместный проект Минцифры и МВД — уже доступно в сторах», — отмечается в сообщении ведомства в Telegram.

Помимо этого, до конца этого года в приложении можно обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения и хранить электронную версию полиса ОСАГО.

Минцифры уточняет, что в 2021 году «Госуслуги.Авто» будут работать в тестовом режиме, поэтому инспекторы могут попросить у водителя и бумажный вариант СТС.

Планируется, что со временем приложение дополнится и другими сервисами, в том числе возможностью оформить европротокол.