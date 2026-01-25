news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 25 января 2026 17:46

Россияне смогут предъявлять «цифровой паспорт» в салонах связи и больницах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Россияне смогут предъявлять паспорт в электронном виде через портал «Госуслуги» для подтверждения личности в салонах связи и медицинских учреждениях. Это предусмотрено постановлением Правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 27 февраля начнется четвертый этап реализации указа Президента РФ Владимира Путина о «цифровом паспорте». Согласно документу, граждане смогут использовать «цифровой паспорт» для получения услуг связи у операторов, а также для подтверждения личности в частных клиниках.

При этом использование электронного паспорта в медучреждениях возможно только в случае, если ранее гражданин был принят на персонифицированный учет в этих организациях.

#госуслуги #электронный паспорт #больницы
