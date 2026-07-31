Россияне смогут пользоваться МАКСом без расхода мобильного интернета с 1 августа

Абоненты «Мегафона», «Билайна», МТС и T2 смогут пользоваться мессенджером МАКС без расходования мобильного трафика с 1 авгусьа. Операторы договорились с платформой обнулить плату за весь трафик, который приходится на сервис, сообщает ТАСС.

Бесплатным станет не только обмен сообщениями и использование цифровых сервисов платформы. Тарифицироваться также не будут данные, передаваемые во время звонков и при отправке файлов. Таким образом, пользователи смогут пользоваться МАКС даже после того, как израсходуют основной пакет гигабайтов.

Об обнулении мобильного трафика для мессенджера ранее сообщило Минцифры России. В ведомстве уточнили, что после окончания доступного объема интернета МАКС продолжит работать без дополнительной платы.