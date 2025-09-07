Россияне смогут получать визы США только в Астане и Варшаве

Государственный департамент США разъяснил новые правила подачи заявлений на неиммиграционные визы, включая туристические категории B1/B2. Информация размещена на сайте ведомства.

Теперь документы можно подавать только в стране гражданства или постоянного проживания заявителя. Эти требования распространяются на всех соискателей по всему миру. Для государств, где американские представительства не функционируют, Госдепартамент назначил конкретные посольства, уполномоченные рассматривать заявления.

Так, гражданам России для получения туристической, студенческой или другой неиммиграционной визы необходимо обращаться в посольство США в Астане (Казахстан) или Варшаве (Польша).

Уточняется, что ранее назначенные даты собеседований сохраняются и отменяться не будут. Однако новые записи должны осуществляться уже в соответствии с обновленными правилами.

Ранее граждане России имели возможность подавать заявления на неиммиграционные визы в любое посольство или консульство США, независимо от места проживания.