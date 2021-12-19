Россияне смогут получать информацию о состоянии окружающей среды

Жители России смогут свободно ознакомиться со сведениями о текущей экологической ситуации в стране на официальных ресурсах. Об этом сообщает Правительство РФ в своем Telegram-канале.

По новым правилам федеральные, региональные и местные органы должны будут размещать информацию о текущей экологической ситуации на официальных сайтах ведомств или указывать в открытых источниках ссылку на ресурс, где публикуются такие сведения.

В частности, общедоступной станет информация о качестве атмосферного воздуха, почвы, текущем состоянии рек, озер и лесов.

Кроме того, россияне смогут узнать об уровне радиационного фона, количестве вредных выбросов в атмосфере и получить актуальную информацию об угрозах возникновения природных аномалий и пожаров в различных областях страны.

Всего в перечне содержится 82 позиции. По каждой из них Правительство установило периодичность обновлений сведений и назначило ведомство, которое будет ответственно за их размещение.