Россияне смогут получать еще семь новых услуг в электронной форме

В список услуг, которые граждане России могут получить в электронной форме, добавлено еще семь услуг. Сейчас идет работа по их размещению на сервисе госуслуг, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В частности, теперь россияне смогут записываться к нотариусу онлайн. Одна из опций позволит записаться на прием по вопросу открытия наследственного дела и получения свидетельства о праве на наследство, а вторая поможет попасть на консультацию по всем остальным вопросам. Также на портале госуслуг можно будет в электронной форме получить выписки из бюро кредитных историй.

Кроме того, предусмотрено расширение перечня электронных услуг и для бизнеса. Предприниматели смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, аудиторских организаций на финансовом рынке и другую справочную информацию.

«Принятое решение — часть работы, которую ведет Правительство по упрощению доступа к госуслугам. В апреле Михаил Мишустин утвердил концепцию поэтапного перехода к предоставлению гражданам большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю», — напомнили в пресс-службе кабинета.

Отмечается, что программа перевода услуг в электронный формат разработана в рамках поручения Президента России Владимира Путина по реализации его послания Федеральному Собранию.