Россияне смогут подать заявление на подключение к электросетям через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» появится возможность подать заявление на подключение к электросетям. Воспользоваться новой услугой россияне смогут с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Принятое решение поможет упростить и ускорить техническое присоединение к электрическим сетям. Подать заявление в электронном варианте смогут граждане, которые строят жилой либо дачный дом, а также компании, занимающиеся возведением жилья, промышленных, социальных и других зданий.

В Правительстве напомнили, что с 2022 года эта функция на портале предусмотрена для крупных энергетических компаний. С 2026 года же она распространится на население и все электросетевые организации. При желании заявку по-прежнему можно будет лично подать в офисе либо на сайте электросетевой организации.