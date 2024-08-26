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Россияне смогут подать заявление на подключение к электросетям через «Госуслуги»
На портале «Госуслуги» появится возможность подать заявление на подключение к электросетям. Воспользоваться новой услугой россияне смогут с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Принятое решение поможет упростить и ускорить техническое присоединение к электрическим сетям. Подать заявление в электронном варианте смогут граждане, которые строят жилой либо дачный дом, а также компании, занимающиеся возведением жилья, промышленных, социальных и других зданий.
В Правительстве напомнили, что с 2022 года эта функция на портале предусмотрена для крупных энергетических компаний. С 2026 года же она распространится на население и все электросетевые организации. При желании заявку по-прежнему можно будет лично подать в офисе либо на сайте электросетевой организации.
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