Россияне смогут платить по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

У россиян появилась возможность расплачиваться по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах, эти страны добавлены к перечню действующих направлений сервиса. Ранее такая возможность появилась во Вьетнаме, Китае и Таиланде. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ВЭФ.

В Индонезии платежи проходят через национальный стандарт QRIS, который принимают более 40 млн торговых точек по всей стране. На Филиппинах оплата доступна через локальные платежные системы, покрывающие широкую сеть магазинов, ресторанов и сервисов. Оплата происходит через банковское приложение: после сканирования QR-кода сумма списывается в рублях, конвертация в местную валюту идет по курсу банка.

С января клиенты банка, в том числе и Почта Банка, совершили более 1 млн оплат по QR-коду за рубежом на сумму более 3,5 млрд рублей. Средний размер операции превысил 3000 рублей.

Аналогичный сервис банк ранее запустил в ряде других стран – в частности, во Вьетнаме, Китае и Таиланде, а также в нескольких государствах Латинской Америки и Азии.