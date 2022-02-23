Россияне смогут отправиться в Италию с 1 марта

С 1 марта Италия отменяет карантин для туристов из неевропейских стран. Таким образом, отправиться в страну смогут и жители России, сообщает со ссылкой на источник в правительственных структурах Италии РИА Новости.

«Россияне могут приезжать, потому что список стран [разделенных по ограничениям на въезд] по факту больше не существует. Если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, они должны делать тесты, чтобы получить green pass для похода, например, в ресторан или музей», — объяснил источник.

Он рассказал, что такое решение было принято вчера.