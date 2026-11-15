Россияне смогут оплатить ЖКУ за октябрь до 16 ноября

Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за октябрь до 16 ноября включительно. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ в России перенесли с 10-го на 15-е число каждого месяца. Однако в этом году 15 ноября выпадает на воскресенье, поэтому срок автоматически сдвигается на ближайший рабочий день – понедельник, 16 ноября.

Колунов пояснил, что изменение срока оплаты должно упростить расчеты для пенсионеров и граждан, которые получают зарплату 10-го, 12-го или 15-го числа. Теперь они могут оплачивать коммунальные услуги после поступления денег на счет.