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Ру Тат
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Общество
9 января 2023  16:42

Россияне смогут оформить электронный полис ОМС на «Госуслугах»

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Россияне могут оформить электронный полис обязательного медицинского страхования на портале «Госуслуги». При наличии электронного документа им не понадобятся бумажная либо пластиковая версия полиса, сообщает Минцифры.

«Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку теперь можно на „Госуслугах“. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно», — подчеркнули в ведомстве.

При необходимости документ можно предъявить на экране телефона. А при записи к врачу либо прикреплении к поликлинике данные будут автоматически передаваться с портала госуслуг.

Для получения электронного документа пользователю понадобится лишь подтвержденная учетная запись на портале.

Если номер полиса уже указан на сайте, то цифровой документ загрузится автоматически. «Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, потребуются только данные свидетельства о рождении», — объяснили в министерстве.

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