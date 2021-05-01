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Ру Тат
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1 мая 2021  21:51

Россияне смогут не сдавать тесты на Covid-19 при возвращении из Абхазии и Южной Осетии

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Граждане России, возвращающиеся на родину из Абхазии и Южной Осетии, с 1 мая могут не сдавать тесты на коронавирус Covid-19. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Пересечение этой границы не влечет за собой никаких обязательных тестирований, температуру измеряют обязательно на границе, это неизбежно, но если человек два — три раза в день пересекает границу, это не значит, что каждый раз он должен быть протестирован, вовсе нет», — заявила главный санитарный врач РФ в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Поповой, для тестирования на коронавирус приезжающих из Абхазии и Южной Осетии нет оснований. «Мы давно понимаем… что у нас единое эпидемическое пространство <...>», — пояснила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что теперь прибывающие из зарубежных стран (за исключением упомянутых выше кавказских республик) граждане России должны сдавать тест на Covid-19 дважды с интервалом не менее суток. Для противодействия распространению коронавируса Президент РФ Владимир Путин принял решение сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

 

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