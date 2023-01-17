Россияне смогут бесплатно распечатать в МФЦ документы из личного кабинета на «Госуслугах»

В МФЦ появилась новая услуга — теперь россияне смогут здесь бесплатно распечатать и заверить документы из личного кабинета на «Госуслугах». При этом заверенная копия будет иметь ту же юридическую силу, что и электронная версия, сообщает портал «Объясняем.рф».

В услугу входят справки, свидетельства, разрешения и выписки, к примеру из ЕГРН, которая потребуется при оформлении кредита.

«Чтобы получить заверенную бумажную копию документов, нужно прийти в отделение МФЦ, назвать номер заявления, предъявить паспорт и доверенность (юридическим лицам и ИП)», — говорится в сообщении.

Услуга оказывается в 75 российских регионах. Проверить возможность ее получения можно в разделе «Заявления». Необходимо выбрать услугу, при оказании которой был бы сформирован электронный документ. И если сервис доступен в регионе, справа появится надпись «Бумажная копия в МФЦ».