Россияне считают достойной пенсию в 53,5 тысячи рублей

Жители страны назвали достойным ежемесячным размером пенсионных выплат 53,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob для РИА Новости. По сравнению с октябрем 2025 года запросы выросли на 7%.

Традиционно мужчины оказались требовательнее женщин: они хотели бы получать 54,8 тысячи рублей, тогда как женщины – 52,4 тысячи. Наиболее высокие ожидания у респондентов старше 45 лет – 56,2 тысячи рублей. Участники опроса в возрасте 35-45 лет назвали достойной сумму 55,8 тысячи рублей, а молодёжь до 35 лет – 50,8 тысячи рублей, согласно информации от 1600 опрошенных респондентов.

Наличие высшего образования также повышает запросы: обладатели дипломов вузов рассчитывают на 55,8 тысячи рублей, а респонденты со средним профессиональным образованием – на 52,1 тысячи рублей.

Среди крупных городов лидером по пенсионным ожиданиям остаётся Москва – 57,9 тысячи рублей (рост на 10% за полгода). В Санкт-Петербурге достойной считают сумму 57,6 тысячи рублей (+11%), в Хабаровске – 55,4 тысячи рублей (+11%). В пятёрку также вошли Краснодар (54,9 тысячи рублей, +13%), Владивосток и Красноярск (по 54,5 тысячи рублей).