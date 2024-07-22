Россияне с низкими доходами смогут открывать социальные банковские вклады

Граждане России с низкими доходами получат возможность открывать особые банковские продукты — социальные банковские счеты и социальные банковские вклады. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Открывать такие продукты смогут россияне, получающие социальную поддержку. Сделать это можно будет в электронной форме через портал госуслуг. Размещение средств в иностранной валюте не допускается.

На социальный вклад можно будет внести не более 50 тыс. рублей. По такому вкладу банки будут устанавливать максимальную процентную ставку по вкладам физических лиц сроком до года. Проценты предполагается выплачивать ежемесячно.

В свою очередь на остаток средств на социальном счете банк будет ежедневно начислять проценты: на остаток в размере до 50 тыс. рублей — по ставке не менее одной второй действующей на дату начисления процентов ключевой ставки Банка России, на остаток в размере свыше 50 тыс. рублей — по ставке, установленной в договоре.

Договор социального банковского вклада будет заключаться на срок, равный одному году, с возможностью продления на такой же срок, если на дату окончания его действия гражданин останется получателем мер социальной поддержки. Отказать в открытии социального вклада или счета банки не смогут.

Помимо прочего, банки не будут взимать комиссию за совершение операций по переводу средств с социального банковского счета в размере не более 20 тыс. рублей в течение календарного месяца, его открытие и обслуживание, предоставление и использование платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, а также за пополнение счета.

Новелла были принята Государственной Думой 9 июля и была одобрена Советом Федерации 17 июля. За исключением ряда положений, она вступит в силу с 1 июля следующего, 2025 года.