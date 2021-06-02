Россияне с начала года воспользовались порталом «Госуслуги» 230 млн раз

В мае количество услуг, оказанных с начала 2021 года через российский электронный портал «Госуслуги», составило 230 млн. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Мы видим, что у нас динамика заказа и получения услуг в электронном виде достаточно хорошая», — приводит РИА Новости слова руководителя Минцифры России, сказанные на заседании Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики.

Министр сообщил, что сейчас на «Госуслугах» зарегистрированы 78 млн граждан РФ. Из них две трети старше 14 лет. Он также добавил, что россияне стали чаще подтверждать свои учетные записи через приложения банков. Сейчас таким способом верифицируется большинство аккаунтов.

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере оказания государственных услуг-является одной из целей национального проекта «Цифровая экономика», утвержденного в 2019 году указом Президента РФ Владимира Путина.