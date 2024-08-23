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В России с начала 2024-го объемы продаж средств контрацепции выросли на 15,5%
В январе-июне 2024-го продажи контрацептивов в России принесли аптекам 19,3 млрд рублей выручки. Это на 15,57% больше, чем за тот же период 2023 года, следует из материала «Ведомостей».
Для сравнения: за аналогичный период 2022 года аптеки заработали на продаже таких средств 17,2 млрд рублей, в 2021-2019 годах продажи контрацептивов приносили 12,1-13,5 млрд рублей.
По данным одной из сетей аптек, продажи презервативов выросли на 8%, а противозачаточных таблеток — на 10%. В некоторых «точках» объем продаж противозачаточных увеличился на 22%-25%.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, на динамику продаж контрацептивов повлияла осведомленность молодых людей в теме полового воспитания. А появление новых пунктов заказов маркетплейсов в небольших населенных пунктах сделали такие товары доступнее, считает спикер.
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