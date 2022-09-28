Россияне с двойным гражданством также попадают под частичную мобилизацию – «Объясняем.рф»

На портале «Объясняем.рф» появились уточнения по параметрам частичной мобилизации. Так россияне, которые имеют двойное гражданство, также как и остальные подлежат частичной мобилизации.

Получить загранпаспорт можно без каких-либо ограничений. Исключением будут те граждане, которых уже призвали либо они получили повестку. Мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу и за пределы своего региона.

Призвать прошедших срочную службу можно будет после их увольнения в запас. Наличие родных за границей или на Украине, в том числе среди украинских военных, не является причиной для отсрочки от призыва. Артисты, у которых нет проблем со здоровьем или брони, могут быть мобилизованы на общих основаниях.

Состоящие на учете в психдиспансере не призываются.

«Работники фермерских хозяйств подлежат мобилизации на общих основаниях, даже если не на кого оставить хозяйство», – говорится в разъяснении.

Если у призывника запланирована операция, он должен предоставить соответсвующие документы, после чего комиссия по мобилизации примет решение о целесообразности призыва по состоянию здоровья

Запрещено с собой брать охотничье, травматическое либо холодное оружие. Однако мобилизованные могут взять свой квадрокоптер и приборы ночного видения.

Звонки близким не запрещены – можно будет позвонить с личного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определенное время.