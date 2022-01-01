Россияне с 1 января начнут платить налоги на банковские вклады более 1 млн рублей

Начиная с 1 января 2022 года в России с процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 млн рублей, будут взиматься налоговые платежи. Соответствующий закон вступил в силу в начале прошлого, 2021 года.

Теперь налог на доходы физических лиц в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам в российских банках, которая превышает доход, рассчитанный по определенной формуле. Чтобы рассчитать его, необходимо 1 млн рублей умножить на ключевую ставку Банка России.

При этом учитывается ставка Центробанка на начало налогового периода — 1 января. Таким образом, при действовавшей на 1 января 2021 года ставке ЦБ РФ в 4,25% годовых налогом станет облагаться процентный доход, превышающий 42,5 тыс. рублей. Взиматься он будет с процентов, полученных в 2021 году.

Как отмечает ТАСС, ранее налог по вкладу нужно было платить только в случае, если процентная ставка по нему превышала ключевую ставку Банка России на 5% и более.