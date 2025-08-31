Россияне с 1 сентября смогут блокировать спам-звонки и видеть метки бизнес-вызовов

С 1 сентября в России вступают в силу новые меры по защите граждан от телефонного мошенничества. Теперь абоненты смогут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, бизнес-звонки будут маркироваться: мобильные операторы обязаны передавать информацию о звонящей организации или индивидуальном предпринимателе. На экране телефона абонента будет отображаться название компании или ИП, а также категория вызова – например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость» или «Услуги связи». Подпись может содержать до 32 символов.

Эти меры предусмотрены законом о защите граждан от мошенников, который начал действовать 1 июня и включает около 30 поэтапных инициатив. Ранее в рамках документа уже был введен запрет на использование иностранных мессенджеров при общении сотрудников госорганов, банков и операторов связи с клиентами, а также ограничена доставка сообщений от «Госуслуг» во время телефонного разговора.

Правительство готовит и второй пакет мер – порядка 20 новых инициатив, среди которых усиление уголовной и административной ответственности для злоумышленников. Документ уже вынесен на общественное обсуждение.