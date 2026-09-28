Россияне с 1 октября смогут пополнять счета через банкоматы сторонних банков

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Россияне с 1 октября смогут вносить наличные на банковский счет через банкоматы сторонних банков с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в Банке России.

Клиент сможет внести деньги через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом. Банки будут самостоятельно решать, подключаться ли к такой услуге.

Размер одной операции ограничат 25 тыс. рублей. За сутки можно будет внести не более 50 тыс. рублей, а за месяц – не более 200 тыс. рублей.

Сейчас пополнить банковский счет наличными можно через банкоматы своего банка или его партнеров.