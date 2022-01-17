Россияне рассказали, как коронавирус повлиял на их привычки тратить деньги

Россияне рассказали, как поменялись их привычки тратить деньги на фоне пандемии коронавируса. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob.

Так, 44% опрошенных рассказали, что стали экономить, при этом по сравнению с прошлым годом доля респондентов с таким ответом уменьшилась (было 47%).

Каждый десятый стал позволять себе тратить больше. Отмечается, что их доля увеличилась по сравнению с прошлым исследованием — 10% против 8% в 2021-м. Данной стратегии чуть чаще следуют респонденты до 34 лет и россияне, чей месячный доход составляет более 80 тыс. рублей (по 12%).

Трое из 10 человек не изменили свою финансовую стратегию, согласно которой важнее не то, сколько зарабатывает человек, а то, приносит ли работа удовольствие.