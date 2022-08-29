Россияне рассказали, где работают самые красивые мужчины и женщины

Большинство россиян считает, что самые красивые мужчины и женщины работают актерами — 20% и 23% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Далее мнения опрошенных разделились. Так, респонденты отметили, что на втором месте по числу красивых работников-мужчин военнослужащие (8%), на третьем — спортсмены (6%). В пятерку также вошли врачи — 5% голосов, фитнес-тренеры и рабочие — по 4%.

У женщин топ выглядит иначе: на втором месте оказались врачи, которых назвали 10% респондентов, далее — стюардессы — 9%, секретари — 6%, преподаватели и сотрудницы салонов красоты — по 4%. 13% опрошенных заметили, что в каждой профессии есть красивые женщины.

Аналитики добавили, что мужчины чаще отказывались представлять свой рейтинг по представителям сильного пола. Женщины же активно участвовали в выборе претендентов обоих полов.