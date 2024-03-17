Россияне рассказали, чем хотят заниматься после выхода на пенсию

После выхода на пенсию жители России планируют посвятить себя путешествиям, работе и даче. Причем первому чаще всего отдают предпочтение женщины, а второму — мужчины, следует из исследования SuperJob.

Так, туризму отдали предпочтение 28% респондентов, каждый шестой заявил, что хочет продолжить работать, а каждый седьмой — заняться дачей. 9% сделали акцент на спорте, а 8% отметили, что планируют просто отдыхать. Кроме того, 5% признались, что планируют посвятить время внукам.

«Чаще, чем год назад, россияне говорят о том, что на пенсии будут заниматься спортом, саморазвитием и продолжат работать», — отметили аналитики.

В исследовании участвовали 2 тысячи россиян из разных регионов страны в возрасте от 45 лет.