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Россияне рассказали, чем хотят заниматься после выхода на пенсию
После выхода на пенсию жители России планируют посвятить себя путешествиям, работе и даче. Причем первому чаще всего отдают предпочтение женщины, а второму — мужчины, следует из исследования SuperJob.
Так, туризму отдали предпочтение 28% респондентов, каждый шестой заявил, что хочет продолжить работать, а каждый седьмой — заняться дачей. 9% сделали акцент на спорте, а 8% отметили, что планируют просто отдыхать. Кроме того, 5% признались, что планируют посвятить время внукам.
«Чаще, чем год назад, россияне говорят о том, что на пенсии будут заниматься спортом, саморазвитием и продолжат работать», — отметили аналитики.
В исследовании участвовали 2 тысячи россиян из разных регионов страны в возрасте от 45 лет.
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