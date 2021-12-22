Россияне предпочитают страховать имущество в ВСК — компания опережает рынок

По данным ЦБ РФ, Страховой Дом ВСК стал одним из лидеров среди страховых компаний по темпам прироста по страхованию имущества физических лиц (ИФЛ) за III квартал года — 69,5%. Это в 7,5 раза выше текущего роста рынка за три месяца. По итогам девяти месяцев 2021 года общий объем сборов ВСК достиг уровня 62,6 млрд рублей, увеличившись на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Сборы ВСК по страхованию каско для юридических лиц в III квартале 2021 года увеличились на 32% по сравнению с III кварталом 2020-го, они опережают аналогичные показатели роста рынка почти на 6 процентных пунктов.



Наибольший рост по итогам девяти месяцев 2021 года продемонстрировало страхование имущества физлиц (ИФЛ) (53,8%), каско (20%) и добровольное медицинское страхование физических лиц (ДМС) (33,2%).

«Несмотря на влияние пандемии на финансовый сектор, ВСК продолжает демонстрировать уверенный рост сборов в целевых сегментах. Цифровизация на данный момент является для ВСК ключевым направлением развития и станет драйвером дальнейшего роста компании, так как позволяет улучшить качество услуг для клиентов и оптимизировать внутренние бизнес-процессы. В целом итоги девяти месяцев на страховом рынке говорят о постепенном восстановлении экономической активности. Кроме того, сохранилась тенденция к консолидации рынка — доля топ-10 страховых компаний по объему сборов достигла 82%», —прокомментировал достигнутые результаты генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.

Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА, «BB» — по международной шкале Fitch Ratings, «BB» — по международной шкале S&P Global Ratings. Контрольный пакет ВСК принадлежит основателю компании Сергею Цикалюку, 49% — инвестиционному холдингу SFI (MOEX: SFIN). Сайт — www.vsk.ru.