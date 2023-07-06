Россияне предпочитают негазированную воду

С наступлением жаркого сезона специалисты сервиса «Пятёрочка Доставка» проанализировали предпочтения россиян в питьевой воде.

Выяснилось, что негазированная вода лидирует с большим отрывом как в 2022 году, так и за первые пять с половиной месяцев 2023-го. В 2022 году россияне заказали 4 306 665 литров воды без газа и 1 759 560 литров воды с газом. В текущем году выпито уже 5 674 866 литров негазированной и 2 820 608 литров газированной воды.

Наибольшее число доставок воды закономерно приходится на весенние и летние месяцы: так, зимой 2023 года было заказано 1 358 838 бутылок воды, а весной этот показатель дошел до 2 257 543 бутылок. Есть все основания полагать, что летние продажи превзойдут эти цифры: по состоянию на 19 июня уже было заказано 557 015 бутылок воды — это четверть от всего весеннего сезона, а до конца лета остается еще два месяца.

Среди нестоличных регионов больше всего заказов было в Татарстане: 118 107 литров газированной и 23 437 литров негазированной воды.

Примечательно, что заказывать воду в сервисе экспресс-доставки часто предпочитают жители южных регионов: так, после Татарстана по потреблению воды находятся Ростовская (69 380 литров газированной воды) и Воронежская области (158 640 литров воды без газа). Замыкает этот список Свердловская область: здесь выпито 69 294 литра воды с газом и 147 722 литра негазированной воды.

Московичи также предпочитают воду без газа. За первую половину 2023 года жители столицы заказали 1 726 973 литра негазированной воды и 891 589 литров воды с газом. В Московской области вода без газа тоже в лидерах: 1 415 364 литра воды с газом против 582 674 литров воды без газа.

В Санкт-Петербурге в 2023 году выпили 335 142 литра газированной и 540 080 негазированной воды.