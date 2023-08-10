Россияне потратят на домашние заготовки 8800 рублей

Лето — традиционный сезон домашних заготовок. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» подсчитали, во сколько обойдётся россиянам покупка всего, что нужно для приготовления вкусных и полезных заготовок из наиболее популярных продуктов — огурцов, томатов и капусты, а также для того, чтобы сварить варенье, которое часто варят в августе — абрикосовое. Исходным количеством основного продукта для расчётов были приняты 10 кг. Оказалось, что на заготовки по семи рецептам будет потрачено почти 8800 рублей.

Огурцы чаще всего солят и маринуют, причём засолка возможна как холодным способом, так и горячим. Для того чтобы засолить 10 кг огурцов холодным способом, нам потребуется 15 столовых ложек с горкой (450 г) соли, 5 головок (300 г) чеснока, корень хрена, листья хрена, вишни, смородины, укропные зонтики и вода (7,5 л). Та часть этого набора, которую можно купить в магазине, обойдётся в 784 рубля.

При засолке огурцов горячим способом пропорции ингредиентов меняются. Тут потребуется уже 30 столовых ложек (900 г) каменной соли, 27 зубчиков (3 головки, или около 200 г) чеснока, укропные зонтики, листья хрена и чёрной смородины и вода (10 л). Стоимость такого набора — 727 рублей.

Для того чтобы замариновать 10 кг огурцов, нам понадобится 20 зубчиков (2 головки, 120 г) чеснока, 6 столовых ложек (180 г) соли, 10 столовых ложек (250 г) сахара, 60 горошин (около 2,5 г) чёрного перца, 60 горошин (4-4,5 г) душистого перца, 20 чайных ложек (60 г) зёрен горчицы, 300 г 9-процентного уксуса, 5 л воды, зонтики укропа, листья хрена и смородины. На это нужно 822 рубля.

Томаты чаще всего маринуют. На 10 кг томатов нужно: 5 столовых ложек (150 г) соли, 1 кг сахара, 15 (3 г) лавровых листьев, по 25 горошин чёрного (1 г) и душистого (1,75 г) перца, 15 бутонов (0,9 г) гвоздики, 2,5 чайные ложки (7,5 г) семян укропа, 500 мл 9-процентного уксуса и 7,5 л воды. Ингредиенты для этой заготовки будут стоить 1191 рубль.

Капусту обычно квасят или маринуют. Для квашения 10 кг капусты потребуется 1,5 кг моркови и 10 столовых ложек (300 г) соли — это обойдётся в 492 рубля.

У маринованной капусты состав рецепта более сложный: на 10 кг капусты – 500 г моркови, 20 зубчиков (2 головки, 120 г) чеснока, 80 горошин (3,2 г) чёрного перца, 20 (4 г) лавровых листьев, 280 г соли, 140 г сахара, 280 мл 9-процентного уксуса и вода. На это хозяйка потратит 580 рублей.

Для варенья на 10 кг абрикосов нужно 10 кг сахара и 2,5 л воды. Себестоимость такого варенья составит 4200 рублей.