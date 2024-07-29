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Россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку новых авто с начала 2024-го
С начала 2024-го россияне потратили на покупку новых машин 2,27 трлн рублей. Это в два раза больше, чем за январь-июнь прошлого года (1,1 трлн рублей), сообщает «Автостат».
По словам экспертов, причина роста финансовой емкости рынка за выше озвученный период - увеличение продаж новых автомобилей. Напомним, что в январе – июне нынешнего года российский рынок вырос почти на 80%. Еще одна причина — рост цен на авто.
Больше всего денег россияне потратили на покупку «Лады» (266,3 млрд рублей), Geely (255,7 млрд) и Haval (214,5 млрд). Далее по объемам покупок идут Chery (213,4 млрд), Changan (140,2 млрд), Lixiang (107,2 млрд) и EXEED (106,3 млрд).
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