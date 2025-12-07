Россияне отправили более 314 тысяч вопросов на «Прямую линию с Владимиром Путиным»

В рамках предстоящей большой пресс-конференции, россияне отправили более 314 тысяч вопросов Президенту РФ Владимиру Путину. Эти сведения сообщили в эфире «России 24»

Также на телеканале отметили, что большая часть обращений — 67% — поступила от женщин, в то время как на долю мужчин пришлось 33% вопросов. Больше всего россиян интересовала социальная сфера и СВО.

Задать свои вопросы можно на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), через СМС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Нововведением этого года стала возможность использовать для этого и чат-бот в мессенджере МАХ.

В Кремле уточняют, что время начала «Итогов года» – 19 декабря 12:00. Вопросы будут приниматься до самого окончания трансляции программы.